«Дело не в менталитете. Здесь не работает то, что я делал 11 лет». Кузнецов — об удалениях

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал свои удаления в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Роман Ротенберг говорил, что причина ваших удалений кроется в менталитете…

— Там не в менталитете дело. Другое, наверное. Сейчас не хотелось бы это обсуждать. Для меня хоккей, в который сейчас здесь играют, это как новый мир. Приходится перестраиваться. Всё, что я делал 11 лет, здесь не работает, нужно делать наоборот. Привычки выработаны до автоматизма. Стараюсь как можно скорее привыкнуть к местным реалиям. Круто, что в последних матчах не было удалений. Стараюсь обращать на это внимание, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.