Александр Овечкин побил рекорд Горди Хоу в НХЛ, державшийся 55 лет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты».

Как сообщает TSN StatsCentre, Овечкин забросил 15 шайб за 15 матчей в 39-летнем возрасте и побил рекорд Горди Хоу, который в 1969 году за 15 встреч забросил 14 шайб в таком же возрасте.

Всего же в нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

Напомним, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).