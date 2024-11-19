Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 15 голов в сезоне

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты», забросив свою 15-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Овечкин забросил 15 шайб за 18 матчей в нынешнем сезоне. Как сообщает TSN StatsCentre, Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 15 голов в сезоне. Рекорд «Вашингтона» принадлежит самому Александру — в сезоне-2009/2010 форвард забил 15 голов за 15 матчей.

Напомним, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).