«В этом сезоне он играет феноменально». Карбери — об Александре Овечкине

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высоко оценил игру российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне он играет феноменально, руководит атакой и командой не только с точки зрения лидерства в раздевалке, но и на льду. Он продолжает это делать во времена, когда нам нужны парни, которые могут играть по-крупному», — приводит слова Карбери ESPN.

Напомним, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6). Овечкин отметился в матче дублем.