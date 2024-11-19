Овечкин впервые забил «Юте». Это 32-я франшиза, которой он забросил

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты».

«Юта» — 32-я франшиза, которой забросил Александр Овечкин за свою карьеру в НХЛ. Отметим, что «Юта» считается отдельной от «Аризоны»/«Финикса» франшизой в Национальной хоккейной лиге.

Всего же в нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

Напомним, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).