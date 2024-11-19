Федерация хоккея России со следующего сезона запускает Кубок России

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщает о запуске Кубка России — нового турнира для игроков не старше 16 лет.

Первый розыгрыш Кубка России пройдёт в сезоне-2025/2026. В новом турнире будут соревноваться игроки, которые представляют ведущие детско-юношеские школы и академии страны. В нём примет участие 21 команда: «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань), АКМ (Тула), «Амур» (Хабаровск), «Витязь» (Подольск), «Динамо» (Минск), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Магнитогорск), «Металлург» (Новокузнецк), «Нефтехимик» (Нижнекамск), Московская Академия Хоккея, «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Трактор» (Челябинск), ЦСКА, «Югра» (Ханты-Мансийск).

Структура Кубка России предусматривает три групповых этапа (в октябре, январе и марте). По итогам будут сформированы группы для участия в финальном туре: восемь лучших команд примут участие в «Золотом финале», следующие восемь – в «Серебряном», а оставшиеся пять – в «Бронзовом».