Александр Овечкин забил 132-й победный гол в НХЛ, до рекорда Ягра – три шайбы

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забил свой 132-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Яромира Ягра (135) по данному показателю – три шайбы.

Всего же в нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

Напомним, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).