Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ. Во встрече с «Ютой» (6:2) форвард оформил дубль. Всего же в нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

Второй звездой дня признан вратарь «Монреаль Канадиенс» Сэм Монтембо. В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) голкипер оформил «сухой» матч.

Третья звезда игрового дня — защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. Во встрече с «Филадельфия Флайерз» (3:2) игрок обороны забросил две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.