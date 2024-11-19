Хоккейные клубы «Амур» и «Куньлунь Ред Стар» произвели обмен

«Амур» и «Куньлунь Ред Стар» произвели обмен: хабаровчане получили спортивные права на американского вратаря Мэтта Джурасика. В китайскую команду переходит нападающий Ян Дрозг. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Джурасик провёл в КХЛ два сезона, сыграв за «Куньлунь» за это время 60 матчей. На его счету 17 побед, шесть из которых «на ноль» — по этим показателям Джурасик входит в тройку лучших за всю историю китайской команды.

Ян Дрозг присоединился к «Амуру» по ходу сезона-2022/2023, за это время приняв участие в 112 матчах регулярных чемпионатов, в которых 19 раз отличился сам и 34 раза ассистировал партнёрам. Также на его счету пять очков в шести матчах Кубка Гагарина-2024.