В «Амуре» прокомментировали обмен с «Куньлунь Ред Стар»

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило прокомментировал обмен с «Куньлунь Ред Стар»: хабаровчане получили спортивные права на американского вратаря Мэтта Джурасика. В китайскую команду переходит нападающий Ян Дрозг.

«Вместе с тренерским штабом мы сошлись во мнении, что одна из наших важнейший задач — это усиление вратарской линии. Был найден вариант с Мэттом Джурасиком, который очень неплохо проявил себя в прошлых сезонах в составе «Куньлуня». Отмечу, что рынок вратарей сейчас не просто скудный, а практически пустой. Поэтому возможность получить такого игрока — это отличный шанс, который нельзя было упускать.

К сожалению, в качестве компенсации за него пришлось отдать Яна Дрозга. Мы пытались найти другое решение, но китайская сторона дала понять, что это единственный вариант. Поэтому мы благодарим Яна за работу, но дальше идём разными путями.

Что касается Джурасика, то мы пообщались с ним, и очень впечатлены уровнем его мотивации. Прежде всего, его интересовал не размер контракта, а возможность играть в КХЛ. Из-за разногласий по новому контракту с «Куньлунем» Мэтт давно не имел игровой практики, но ему есть что доказывать. Нам такое отношение к делу импонирует. Ну а в уровне его квалификации сомнений нет», — приводит слова Покотило пресс-служба «Амура».