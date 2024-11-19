Вратарь «Вашингтона» Линдгрен: Овечкин — наш козырь и лидер, тяжело видеть его травму

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен высказался об игре и травме российского капитана столичного клуба Александра Овечкина во встрече с «Ютой».

«Овечкин — наш козырь и лидер, тяжело видеть его травму. Я не знаю, насколько это серьёзно. Он парень, который делает правильные вещи, а не просто забивает. Он капитан не просто так», — приводит слова Линдгрена Washington Post.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).