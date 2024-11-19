Вратарь «Вашингтона» Линдгрен: Овечкин — наш козырь и лидер, тяжело видеть его травму
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен высказался об игре и травме российского капитана столичного клуба Александра Овечкина во встрече с «Ютой».
«Овечкин — наш козырь и лидер, тяжело видеть его травму. Я не знаю, насколько это серьёзно. Он парень, который делает правильные вещи, а не просто забивает. Он капитан не просто так», — приводит слова Линдгрена Washington Post.
Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.
В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05 1:1 Строум – 07:46 1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56 1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05 1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp) 2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44 2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30 2:6 Протас (Манджапане) – 49:56
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