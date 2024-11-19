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Генменеджер «Амура» рассказал, когда голкипер Джурасик может дебютировать за клуб

Генменеджер «Амура» рассказал, когда голкипер Джурасик может дебютировать за клуб
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Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал, что голкипер Мэтт Джурасик может дебютировать за клуб в декабре.

«Мы уже занимаемся оформлением необходимых документов и ожидаем, что в начале декабря он сможет дебютировать за нашу команду», — приводит слова Покотило пресс-служба «Амура».

Напомним, вратарь пополнил состав хабаровской команды после обмена с «Куньлунем». В китайскую команду перешёл нападающий Ян Дрозг.

«Амур» после 27 матчей имеет в активе 13 баллов. Хабаровский клуб находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Дальневосточная команда потерпела 13 поражений подряд.

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