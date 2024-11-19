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Нападающий Майкл Маклауд подписал контракт с «Авангардом»

Нападающий Майкл Маклауд подписал контракт с «Авангардом»
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Канадский нападающий Майкл Маклауд подписал контракт с «Авангардом» до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба КХЛ. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

18 октября 2024 года Маклауд покинул казахстанский «Барыс» по соглашению сторон. В нынешнем сезоне Майкл провёл 16 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-9».

Напомним, после 24 матчей «Авангард» набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче омский клуб сыграет дома с минским «Динамо» сегодня, 19 ноября.

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