Генеральный директор «Авангарда» рассказал о последних трансферах клуба

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал последние трансферы команды. В клуб пришли Майкл Маклауд, Николай Прохоркин, Илья Каблуков, Наиль Якупов.

«Старт сезона для команды выдался очень сложным. В последних матчах «Авангард» начал набирать очки, но нам ещё далеко до стабильных положительных результатов. Поэтому мы продолжили точечные корректировки состава, призванные усилить команду в определённых аспектах. Прежде всего, это опыт, мастерство, характер и уверенность в себе.

Майкл Маклауд играл в НХЛ, а в КХЛ, выступая за «Барыс», обратил на себя внимание своей мощью, техникой и отличной статистикой на вбрасываниях – 65,8%. Возвращение же в «Авангард» Николая Прохоркина, Ильи Каблукова и Наиля Якупова добавит команде не только мастерства, но и боевого духа как на скамейке запасных, так и в раздевалке. Это признанные лидеры, способные повести коллектив за собой. Работа не останавливается ни на минуту, начиная с физической подготовки и заканчивая тактикой. Клуб сфокусирован на более высоких задачах, чем выход в плей-офф. Вместе с нашими болельщиками и их поддержкой мы снова увидим «Авангард» в числе претендентов на Кубок Гагарина», — приводит слова Чистякова пресс-служба «Авангарда».