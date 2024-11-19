В результате сделки с «Ладой» в «Спартак» перешёл 17-летний вратарь

«Спартак» оформил сделку с тольяттинской «Ладой». В обмен на денежную компенсацию в «Ладу», новичком системы красно-белых стал 17-летний вратарь юниорской сборной России Семён Фролов. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне на счету Фролова пять побед в девяти матчах за «Ладью» из Тольятти при 93.7% отражённых бросков. Голкипер регулярно вызывается в состав юниорской сборной России на турниры Кубка Будущего. Напомним, что с 2021 года в системе «Спартака» выступает старший брат Семёна, 20-летний защитник Степан Фролов.

В текущем сезоне «Спартак» провёл 27 матчей, в которых набрал 39 очков. Подопечные Алексея Жамнова занимают второе место в таблице Запада.