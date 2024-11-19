«Авангард» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 19 ноября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду минское «Динамо». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

После 25 матчей «Авангард» набрал 22 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Минское «Динамо» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Дмитрия Квартальнова набрали 30 очков после 27 встреч.

Это первая игра команд в текущем сезоне.