Бывший тренер Овечкина высказался о травме Александра в игре с «Ютой»

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро высказался о травме российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в игре с «Ютой».

«Надеюсь, русская машина не сломается», — приводит слова Будро журналист Иан Оланд на своей странице в социальной сети Х.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).