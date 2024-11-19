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Экс-защитник «Монреаля» Марков рассказал, почему тяжело играть против Овечкина

Экс-защитник «Монреаля» Марков рассказал, почему тяжело играть против Овечкина
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Бывший защитник «Монреаля», чемпион мира, трёхкратный чемпион России Андрей Марков рассказал об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«То, что он делает, радует всех, он в хорошей форме, и команда играет хорошо. Я не стал бы акцентировать внимание на возраст.

Главное, не дать ему пространства, играть как можно ближе. Все знают, какой у него бросок, но он всё равно находит те места, откуда может забить, и доказывает это на протяжении всей карьеры. Что касается того, догонит ли он Гретцки, думаю, это реально. Главное — обойтись без травм и продолжать в том же духе. Пожелаю ему только удачи», — цитирует Маркова ТАСС.

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