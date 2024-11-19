Экс-защитник «Монреаля» Марков рассказал, почему тяжело играть против Овечкина

Бывший защитник «Монреаля», чемпион мира, трёхкратный чемпион России Андрей Марков рассказал об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«То, что он делает, радует всех, он в хорошей форме, и команда играет хорошо. Я не стал бы акцентировать внимание на возраст.

Главное, не дать ему пространства, играть как можно ближе. Все знают, какой у него бросок, но он всё равно находит те места, откуда может забить, и доказывает это на протяжении всей карьеры. Что касается того, догонит ли он Гретцки, думаю, это реально. Главное — обойтись без травм и продолжать в том же духе. Пожелаю ему только удачи», — цитирует Маркова ТАСС.