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Рябыкин — об «Авангарде»: иногда складывается впечатление, что у руководства паника

Рябыкин — об «Авангарде»: иногда складывается впечатление, что у руководства паника
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Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о работе омского клуба по поиску наставника и оценил последние трансферы «ястребов».

— Как восприняли новость о том, что руководством омского клуба якобы поставлена задача срочно найти тренера-иностранца, причём в любой лиге?
— «Авангард» сильно рискует. Боб Хартли — штучный товар, он — очень сильный тренер, который почувствовал Россию и раскрылся в нашем хоккее с новой стороны. Найти второго Хартли — практически невозможно. Тем более по ходу сезона, когда нет времени спокойно познакомиться с командой и чемпионатом.

Вообще последние события в «Авангарде» не радуют. К сожалению, иногда складывается впечатление, что у руководства паника. Трудно понять логику последних трансферов. Они сыплются один за другим, но в них не просматривается не то что стратегии, но даже краткосрочной тактики.

Каблуков, Прохоркин, Спунер, Якупов — все эти нападающие в своё время прошли через «Авангард», и клуб в той или иной форме от них отказался. А теперь вдруг их возвращает. Видимо, идея в том, чтобы ночь простоять и день продержаться. Но при таком подходе «Авангарду» вряд ли светит какое-то будущее, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

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