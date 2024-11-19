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Капитан «Юты» Келлер: в детстве у меня на стене висел плакат Овечкина

Капитан «Юты» Келлер: в детстве у меня на стене висел плакат Овечкина
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Капитан «Юты» Клейтон Келлер высказался об игре против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это супер круто. Я помню, как впервые сыграл против него… В детстве у меня на стене в подвале висел его плакат. Мне очень нравится, как он играет и празднует голы. Кажется, что каждый гол для него — первый», — приводит слова Келлера журналист Коул Бэгли на своей странице в социальной сети Х.

Всего в нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

Напомним, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)     2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44     2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30     2:6 Протас (Манджапане) – 49:56    
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