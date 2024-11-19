Игорь Шестёркин высказался о том, что Селебрини не дал забить ему в ворота «Сан-Хосе»

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался о том, что форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини не дал забить ему в ворота «акул».

«Он должен быть в школе», — приводит слова Шестёркина журналист Артур Стэйпл на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 3:2. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 25 из 27 бросков в створ своих ворот (92,6%).