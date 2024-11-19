«Лада» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 19 ноября, в Тольятти пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Лада» в турнирной таблице Восточной конференции располагается на восьмой строчке, заработав 24 очка после 25 игр.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьёва набрала 33 очка за 25 матчей.
Это вторая встреча команд в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. 10 ноября в Москве сильнее были армейцы со счётом 4:1.