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Лада — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 18:00 мск

«Лада» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 19 ноября, в Тольятти пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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19 ноября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лада» в турнирной таблице Восточной конференции располагается на восьмой строчке, заработав 24 очка после 25 игр.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьёва набрала 33 очка за 25 матчей.

Это вторая встреча команд в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. 10 ноября в Москве сильнее были армейцы со счётом 4:1.

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