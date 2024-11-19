«Впервые такое вижу вживую». Защитник СКА Галенюк — о голе Кузнецова «Амуру»

Защитник СКА Данила Галенюк оценил лакросс-гол нападающего армейцев Евгения Кузнецова в ворота «Амура» (6:3).

— Что скажете про гол Кузнецова? Евгений забил лакроссом с пятака. Видели раньше такое?

— Видел, как из-за ворот так забивали. А вот именно, чтобы с пятака… Такую красоту Кузя сделал. Впервые такое вижу вживую. С Матвеем Мичковым когда играли, он тоже пытался так делать, — приводит слова Галенюка «ВсеПроСпорт».

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Напомним, в 24 матчах Евгений Кузнецов заработал 22 очка, сделав 13 голевых передач и забросив девять шайб.