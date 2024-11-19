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«Впервые такое вижу вживую». Защитник СКА Галенюк — о голе Кузнецова «Амуру»

«Впервые такое вижу вживую». Защитник СКА Галенюк — о голе Кузнецова «Амуру»
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Защитник СКА Данила Галенюк оценил лакросс-гол нападающего армейцев Евгения Кузнецова в ворота «Амура» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

— Что скажете про гол Кузнецова? Евгений забил лакроссом с пятака. Видели раньше такое?
— Видел, как из-за ворот так забивали. А вот именно, чтобы с пятака… Такую красоту Кузя сделал. Впервые такое вижу вживую. С Матвеем Мичковым когда играли, он тоже пытался так делать, — приводит слова Галенюка «ВсеПроСпорт».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в 24 матчах Евгений Кузнецов заработал 22 очка, сделав 13 голевых передач и забросив девять шайб.

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