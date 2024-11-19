Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Овечкин — чудо природы». Легенда НХЛ Джереми Рёник — о результативности Александра

«Овечкин — чудо природы». Легенда НХЛ Джереми Рёник — о результативности Александра
Комментарии

Известный американский хоккеист, члена Зала славы НХЛ Джереми Рёник прокомментировал результативность российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в лиге.

«Овечкин — чудо природы. Он делал вещи, которые просто не имеют себе равных в плане забивания голов.

Безусловно, Алекс побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Этот сезон может быть трудным, но я никогда не скажу, что Овечкин этого не сможет. Этот парень — лучший снайпер, которого я когда-либо видел», — приводит слова Рёника RG.

Всего в нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

Материалы по теме
Да что он творит?! Овечкин оформил дубль и снёс еще несколько крутых рекордов НХЛ
Да что он творит?! Овечкин оформил дубль и снёс еще несколько крутых рекордов НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android