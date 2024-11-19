«Овечкин — чудо природы». Легенда НХЛ Джереми Рёник — о результативности Александра

Известный американский хоккеист, члена Зала славы НХЛ Джереми Рёник прокомментировал результативность российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в лиге.

«Овечкин — чудо природы. Он делал вещи, которые просто не имеют себе равных в плане забивания голов.

Безусловно, Алекс побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Этот сезон может быть трудным, но я никогда не скажу, что Овечкин этого не сможет. Этот парень — лучший снайпер, которого я когда-либо видел», — приводит слова Рёника RG.

Всего в нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».