Рыбин – о травме Овечкина: надеюсь, всё обойдется, Саня – крепкий
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о травме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в игре с «Ютой» (6:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05 1:1 Строум – 07:46 1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56 1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05 1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp) 2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44 2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30 2:6 Протас (Манджапане) – 49:56
«Овечкин действительно в прекрасной форме. Что касается травмы, надеюсь, всё обойдется, а с игры его сняли, чтобы поберечь и перестраховаться. Я надеюсь, что это тренерское решение было. Саня – крепкий. Конечно, это хоккей, от травм никто не застрахован, как говорится. Будем надеяться, что ничего серьёзного всё-таки нет.
Через три дня у них уже следующий матч с «Колорадо». Хороший поединок, будет действительно интересно посмотреть, потому что сегодняшний матч с «Ютой» был скучноватый», — цитирует Рыбина «Советский спорт».
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