Рыбин – о травме Овечкина: надеюсь, всё обойдется, Саня – крепкий

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о травме российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в игре с «Ютой» (6:2).

«Овечкин действительно в прекрасной форме. Что касается травмы, надеюсь, всё обойдется, а с игры его сняли, чтобы поберечь и перестраховаться. Я надеюсь, что это тренерское решение было. Саня – крепкий. Конечно, это хоккей, от травм никто не застрахован, как говорится. Будем надеяться, что ничего серьёзного всё-таки нет.

Через три дня у них уже следующий матч с «Колорадо». Хороший поединок, будет действительно интересно посмотреть, потому что сегодняшний матч с «Ютой» был скучноватый», — цитирует Рыбина «Советский спорт».