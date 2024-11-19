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«Человек тебя размажет». Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о силовых приёмах Яшкина

«Человек тебя размажет». Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о силовых приёмах Яшкина
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о силовых приёмах нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина.

«Яшкин — машина. Когда он на тебя едет, это не просто силовой приём. Человек тебя размажет. Фура гружёная, поезд товарный — попадать под него возле борта не хотелось бы. Когда я видел, что он едет, я старался концентрироваться. Если достанется — будет больно. Он здорово это делает», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

Яшкин в нынешнем сезоне сыграл 25 встреч, в которых набрал 18 (10+8) очков.

«Ак Барс» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 33 очка после 25 матчей.

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