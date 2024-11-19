Агент Замулы: Егор был переводчиком и опекал Мичкова, уходило много нервов

Известный агент Шуми Бабаев оценил выступление своего клиента Егора Замулы в «Филадельфии Флайерз».

«У Замулы немного не сложилось начало сезона, потому что на него возложили дополнительные обязанности. Он выступал как переводчик и опекал Матвея Мичкова. На это уходило много нервов и энергии, но сейчас я вижу, что он вернулся на свой уровень. В этом году я жду от него большого прогресса», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 24-летний Замула провёл 15 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

«Филадельфия Флайерз» занимает 10-е место в таблице Востока.