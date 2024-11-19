Морозов: у КХЛ есть финансовые гарантии на 3 года, что «Лада» будет обеспечена средствами

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал финансовые трудности в «Ладе».

«В Тольятти не такая критическая ситуация. В лиге работает финансовый мониторинг, есть комитет при совете директоров, где мы ведём отчёты. Видим положительную динамику во всех клубах, стало меньше дней просрочки выплаты заработной платы. В идеале хотим прийти к тому, чтобы этого не было совсем. Но какие‑то форс‑мажорные обстоятельства всегда могут случиться.

У «Лады» была задержка по заработной плате на один месяц, до критических двух месяцев клуб ситуацию не довёл. Мы были в контакте с руководством, сейчас погашены все долги перед игроками, тренерами, руководством клуба, персоналом. Надеемся, что дальше такого не повторится. У нас есть финансовые гарантии на три года, что «Лада» будет обеспечена необходимыми средствами для существования в лиге», — цитирует Морозова «Матч ТВ».