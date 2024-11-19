Экс-игрок «Вашингтона»: если бы на Луне был каток, Овечкин забил бы и там

Бывший игрок «Вашингтон Кэпиталз», а ныне комментатор матчей клуба Крэйг Лофлин оценил игру российского форварда столичной команды Александра Овечкина.

«Если бы на Луне был каток, Овечкин забил бы и там», — заявил Лофлин во время трансляции встречи «Вашингтона» с «Ютой».

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

Напомним, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).