Экс-игрок «Вашингтона»: если бы на Луне был каток, Овечкин забил бы и там
Поделиться
Бывший игрок «Вашингтон Кэпиталз», а ныне комментатор матчей клуба Крэйг Лофлин оценил игру российского форварда столичной команды Александра Овечкина.
«Если бы на Луне был каток, Овечкин забил бы и там», — заявил Лофлин во время трансляции встречи «Вашингтона» с «Ютой».
Всего в нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».
Напомним, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05 1:1 Строум – 07:46 1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56 1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05 1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp) 2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44 2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30 2:6 Протас (Манджапане) – 49:56
Комментарии
- 19 ноября 2024
-
15:31
-
15:20
-
15:09
-
15:00
-
14:40
-
14:21
-
14:04
-
13:47
-
13:30
-
13:13
-
12:49
-
12:32
-
12:14
-
12:06
-
11:50
-
11:33
-
11:20
-
11:06
-
11:00
-
10:54
-
10:54
-
10:45
-
10:33
-
10:25
-
10:21
-
10:10
-
10:03
-
09:52
-
09:45
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:11