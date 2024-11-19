Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Адмирала»: когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, в России должны сделать выходной

Форвард «Адмирала»: когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, в России должны сделать выходной
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, в России должны сделать официальный выходной день. Он очень долго идёт к этому достижению. Он легенда и кумир каждого хоккеиста.

Как минимум в России нужно будет сделать большой праздник. Он станет самым крутым голеадором в мире. Это из ряда вон выходящее событие, поэтому в честь этого можно будет придумать какой-то праздничный день», — цитирует Завгороднего Legalbet.

Овечкин после игры с «Ютой» (6:2) сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.

Материалы по теме
Да что он творит?! Овечкин оформил дубль и снёс еще несколько крутых рекордов НХЛ
Да что он творит?! Овечкин оформил дубль и снёс еще несколько крутых рекордов НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android