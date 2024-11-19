Форвард «Адмирала»: когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, в России должны сделать выходной

Нападающий «Адмирала» Дмитрий Завгородний прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, в России должны сделать официальный выходной день. Он очень долго идёт к этому достижению. Он легенда и кумир каждого хоккеиста.

Как минимум в России нужно будет сделать большой праздник. Он станет самым крутым голеадором в мире. Это из ряда вон выходящее событие, поэтому в честь этого можно будет придумать какой-то праздничный день», — цитирует Завгороднего Legalbet.

Овечкин после игры с «Ютой» (6:2) сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.