The Athletic: более 98% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Журналисты североамериканского сайта The Athletic провели анонимный опрос хоккеистов НХЛ на тему: «Хотели бы вы, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ?»

Сообщается, что 98,1% ответили положительно, соответственно, 1,9% против нового рекорда Овечкина в Национальной хоккейной лиге.

«Если Уэйн его поддерживает, то и мы все должны его поддерживать», — заявил один из игроков НХЛ. Отмечается, что многие хоккеисты хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, но с одной оговоркой: «Только не в игре против нас».

Напомним, Овечкин после игры с «Ютой» (6:2) сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.