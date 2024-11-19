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«Нефтехимик» взял в аренду у московского «Динамо» 19-летнего защитника

«Нефтехимик» взял в аренду у московского «Динамо» 19-летнего защитника
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Защитник московского «Динамо» Марио Паталаха отправляется в аренду в нижнекамский «Нефтехимик» до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Всего во взрослой карьере 19-летний игрок обороны провёл 10 матчей в КХЛ и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне Марио провёл три игры за основную команду бело-голубых. В МХЛ на счету защитника 150 матчей и 42 (14+28) набранных очка при коэффициенте полезности «+45».

«Нефтехимик» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ занимает седьмую строчку. Команда Олега Леонтьева набрала 28 очков после 29 встреч. В следующем матче нижнекамцы сыграют с «Ак Барсом» 20 ноября.

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