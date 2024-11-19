Деанджело — о КХЛ: это их страна, их правила. Я просто пытаюсь вписаться

Защитник СКА Тони Деанджело рассказал о своём отношении к игре в Континентальной хоккейной лиге.

— Сколько самый длинный перелёт длится?

— Мы как раз на выезде, в Казахстане (на самом деле — в Казани. — Прим. «Чемпионата»). Летели четыре часа, ни о чём. Но на следующей неделе будет 10-часовой перелёт. Кажется, на восток, хотя, может, и на запад. Будем лететь пять часов, потом остановка для дозаправки — и ещё часа четыре лёту. Разница во времени будет семь или восемь часов вперёд.

Самое интересное, что на выездах мы живём по московскому времени, это немного сбивает с толку. Смотрю расписание, а там завтрак в 12:30 дня. Спрашиваю, как так, а мне говорят, что по Москве это 9:30. Я не понял, зачем завтракать по московскому времени в Сибири. У меня есть собственный заведённый порядок в дни матчей, но у них вот так принято. Ну хорошо, просто буду делать так, как все, это их страна, их правила. Я просто стараюсь вписаться, но это очень любопытно, — сказал Деанджело в подкасте Snipes & Stripes.