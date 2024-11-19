«Сибирь» подписала контракт с нападающим Антоном Берлёвым

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт до конца сезона с 30-летним нападающим Антоном Берлёвым, сообщает пресс-служба новосибирцев. Ранее форвард расторг контракт с нижегородским «Торпедо», в котором начинал текущий сезон.

В ВХЛ форвард выступал за санкт-петербургский «Динамо» и «Югру». Также играл за румынский клуб «Чиксереда» и немецкий «Крефельд Пингвин». В КХЛ провёл два сезона в «Адмирале» и «Торпедо». В текущем сезоне за нижегородский клуб Берлёв провёл лишь один матч без набранных очков.

Всего в КХЛ нападающий сыграл в 122 матчах, заработав 54 (19+35) очка при общем показателе полезности «-5».