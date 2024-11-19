«Я сам загнал себя в дерьмовое положение». Деанджело рассказал, что бы изменил в карьере

Защитник СКА Тони Деанджело рассказал, что общение с судьями у него не задалось с самого начала карьеры, и заявил, что является очень эмоциональным человеком.

«У меня никогда не складывалось с судьями. Я и от тренеров слышал об этом, и сам это понимаю. С некоторыми из них я обращался как с дерьмом. Было ли в этом что-то личное? Нет, я же ничего о них не знаю. Просто в игре может что-то случиться, и я сразу на вас нападаю. Такой уж я. Но главная причина, почему я больше не в НХЛ, — то, как я зачастую проявляю эмоции.

Что касается Трампа, то, думаю, меня неправильно поняли (Деанджело писал в соцсетях, что одна из причин, по которой он больше не в НХЛ, заключается в его активной поддержке Трампа. — Прим. «Чемпионата»). Поддержка Трампа — тоже одна из причин, и это факт, мы знаем это от клубов, которые с нами общались. Знаю, что 90% лиги — фанаты Трампа или, по крайней мере, на стороне консерваторов. Но вряд ли в НХЛ найдётся кто-то ещё, кто бы так открыто высказывался по этой теме, как я. Особенно во времена ковида и всего остального абсурда. И я же тогда играл в Нью-Йорке, что только усиливало эффект.

Если бы я мог что-то изменить, то вернулся бы назад, в самое начало карьеры в молодёжке, и вёл бы себя так, как я вёл себя в прошлом году в «Каролине». Потому что в прошлом году у меня было больше всего поводов сорваться, но я сказал себе: «К чёрту, мне 28, я сам загнал себя в дерьмовое положение, последние полтора года не показывал стабильной игры». Был ли я доволен тем, что весь год полирую скамейку? Нет, но я испытываю огромное уважение к Роду Бриндамору, мы несколько раз спорили, один раз выясняли отношения, чего обычно с ним не бывает. Но мы смогли поговорить, и в конечном счёте я сам поставил себя в такое положение. Он дал мне шанс на старте сезона, но я играл недостаточно хорошо. Когда я снова начал хорошо выступать, у него уже сформировался состав защитников, который он хотел. Интереса ко мне не было, хотелось обмена, чтобы где-то играть. Я был готов разорвать контракт и выступать где-то забесплатно. Я просто хотел играть.

Я начал понимать, что будет дальше, позвонил агенту, сказал ему, что не думаю, что летом у меня будет шанс заключить контракт. Думаю, в плей-офф я играл очень хорошо. Что до всяких несущественных вещей, то я просто хотел, чтобы Ремпе схватил глупое удаление или чтобы Уилл Кайлли полез на меня, чтобы мы получили большинство. А так это ничего не значит. Может, я и выглядел идиотом, когда всё это делал, но мне всё равно. Это часть игры. Когда Брэд Маршан так делает, все думают, что это очень круто. Когда это делает Тони Деанджело, все говорят, что он идиот. Но меня это не волнует.

Я делал много всего, когда надо было вести себя совсем иначе. Мы с Бриндамором — совершенно разные. Мы оба бойцы, но проявляем это совершенно по-разному. Для меня было хорошо поработать с таким человеком, потому что я его понимал. Я же играл у Тортореллы и Дэвида Куинна, с ними у меня похожий характер, они тоже легко выходят из себя. А когда два таких человека работают вместе, это не всегда хорошо заканчивается. Я же какое-то время довольно хорошо выступал в «Филадельфии», но мы проигрывали. Представьте меня, когда мы уступаем, представьте Тортореллу… И что из этого получается», — сказал Деанджело в подкасте Snipes & Stripes.