Деанджело: был готов играть в НХЛ за любые деньги и разорвать контракт, если что-то не так

Защитник СКА Тони Деанджело заявил, что был готов играть в НХЛ за любые деньги, но так и не получил ни одного предложения от клубов лиги.

— Больше всего я изменился в прошлом году, особенно учитывая всю ситуацию. Бриндамор — очень уважаемый человек в лиге, и я знаю, что он хорошо отзывался обо мне в общении с другими клубами. Я просил агента передать клубам, что готов поехать в любую команду, играть за любые деньги, и если сделаю что-то не так, то сам разорву контракт. Мне ни от кого ни пенни не нужно. Сказал, что могу прийти на подкаст — это ведь лучший способ высказаться. А я на комбайне НХЛ 25 клубам рассказывал им о всех глупостях, которые совершал с 15 лет. И думаю, мне это помогло. Но мне так и не представилось шанса поговорить ни с одним из клубов. Не знаю почему. Но я говорил, что если сделаю что угодно — нарушу правила клуба или тренеру что-то не понравится, – то просто сам разорву контракт и уеду, и никто ничего не будет мне должен.

Это единственное, что я могу сделать. Любой может сказать правильные слова, что будет паинькой, не будет орать на судей, а потом может сорваться. Клубы это понимают.

— Как этого не допустить?

— Это тяжело не допустить. Я всегда жёстко общался с судьями, не знаю почему. Не то чтобы они мне что-то сделали, просто на них легче всего наорать. Это же они выписывают удаления, это не партнёры по команде, не тренер. Но, мне кажется, я добился прогресса в прошлом году, поэтому и хотел ещё один шанс. Я ведь был седьмым защитником в том году, 51 матч просидел в запасе. Ждал возможности, мало ли, кто-нибудь бы плохо играл или травму получил. Такой возможности, к сожалению, не представилось, но приятно снова много играть, постоянно играть, не сидеть в запасе. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Деанджело в подкасте Snipes & Stripes.