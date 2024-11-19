Роман Ротенберг: не исключу, что мы можем увидеть Овечкина на Олимпиаде

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что не исключает возможного участия капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в Олимпийских играх по хоккею. На данный момент российские сборные отстранены от международных соревнований, но решение по участию сборной России на ОИ-2026 ещё не принято.

— На пресс-конференции вас спросили о возможном допуске сборной России к Олимпиаде. Видите ли вы Александра Овечкина в составе сборной после возвращения?

— В жизни всё может поменяться буквально за одну минуту, в этом её прелесть. Если учесть, как сейчас играет Саша, — всё возможно.

— Зная его лично, вы верите, что Овечкин сможет сохранить энергию и мотивацию, чтобы держаться на уровне до Олимпиады даже в 41 год или в 45 лет в 2030 году?

— Мы видели пример в матче с «Вегасом», как он отрабатывает в обороне, у него есть эта энергия. Это значит, что Саша очень хорошо подготовился к сезону. Это пример для всех — когда Овечкин в своём возрасте так отрабатывает в обороне. От таких действий по-другому выступает и вся команда, а оттуда и результат, потому что Овечкин играет на команду. С его трудолюбием не исключу, что мы можем увидеть его на Олимпиаде, — цитирует Ротенберга Metaratings.