Михаил Григоренко рассказал, какие компоненты в игре нужно исправить СКА

Нападающий СКА Михаил Григоренко поделился эмоциями от победы над «Амуром» (6:3) и заявил, что петербургской команде нужно улучшить дисциплину на льду и подтянуть игру в обороне. Победа над хабаровским клубом стала для СКА лишь второй за последние восемь матчей.

— Последний игровой отрезок у СКА выдался не самым удачным. Можно ли сказать, что эта победа стала для команды свежим глотком воздуха?

— Надеюсь на это. Рад, что мы забили шесть голов. Верю, что продолжим в том же духе. Конечно, всё ещё есть моменты, над которыми нужно работать, — убрать удаления и более организованно играть в обороне. Хотелось бы пропускать меньше шайб.

— Приятно возвратиться в Санкт-Петербург? Всё-таки в этом месяце был лишь один домашний матч.

— Конечно! В Санкт-Петербурге всегда шикарная атмосфера, на матчах чувствуется поддержка. Болельщики гонят нас вперёд — это тоже сказывается на нашей игре в атаке. Мы все на эмоциях, иногда из-за этого происходят ненужные удаления, — цитирует Григоренко Metaratings.ru.

На данный момент СКА провёл 29 матчей и занимает третье место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.