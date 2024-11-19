«Играешь в угадайку». Деанджело рассказал, как КХЛ отличается от НХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело рассказал, что КХЛ отличается от НХЛ наличием команд, которые играют строго от обороны.

«КХЛ — интересная лига. Очень много мастеровитых, талантливых игроков. К хоккею до сих пор привыкаю. Я сразу стал набирать очень много очков, хотя не думаю, что очень уж хорошо выступал. А сейчас играю гораздо лучше, но очков не набираю.

Лига очень мастеровитая, но часто приходится играть в угадайку. В НХЛ ты как защитник ждёшь хита или что по крайней мере соперник будет закрывать борт. А тут не идут в тело, а пытаются обмануть, чтобы выскочить на ворота, всегда ищут продолжение атаки. Но также есть команды, которые играют строго от обороны. Например, недавно был матч без голов, он закончился по буллитам (имеется в виду матч с «Сибирью». — Прим. «Чемпионата»). На мой взгляд, мы играли гораздо лучше них, но они просто окопались в середине — и всё. Тебе кажется, что ты держишь шайбу, кружишь по зоне, пасуешь, но в итоге даже момента не создаёшь. Интересная лига, очень мастеровитая и в то же время очень оборонительная, всё зависит от того, с кем играешь», — сказал Деанджело в подкасте Snipes & Stripes.