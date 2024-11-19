Деанджело: в СКА всё по высшему разряду, тут с тобой обращаются лучше, чем в НХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело заявил, что инфраструктура в петербургском клубе и отношение к игрокам даже лучше, чем в Национальной хоккейной лиге.

«Команда называется СКА. Есть ещё московская команда, ЦСКА, немного запутанно, да. Играю в Санкт-Петербурге, это невероятный город. Еда тут отличная. Я переживал из-за еды, но она тут потрясающая, свежая. Клуб обращается с тобой лучше, чем в НХЛ, всё по высшему разряду. У нас в отеле питание до двух ночи, приходи и ешь. Они всё делают правильно», — сказал Деанджело в подкасте Snipes & Stripes.

Американский защитник пополнил состав петербургского клуба на старте сезона. Это дебютный сезон в КХЛ для Деанджело.