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Вадим Шипачёв вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ

Вадим Шипачёв вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв в матче с «Авангардом» забросил шайбу и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ. Теперь на счету нападающего 294 шайбы в Континентальной хоккейной лиге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Мартынов (Яремчук, Рейнгардт) – 03:19 (5x5)     1:1 Шипачёв (Брук, Пышкайло) – 21:26 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Волков) – 30:19 (5x5)     1:3 Тирни (Брук, Дюбе) – 35:22 (5x5)     2:3 Грант (Рейнгардт, Гуляев) – 36:38 (5x5)     2:4 Мороз (Шипачёв, Горбунов) – 46:30 (5x5)     2:5 Горбунов (Шипачёв) – 57:47 (en)    

Шипачёв обошёл Найджела Доуса, на счету которого 293 гола в КХЛ. Четвёртое место занимает Данис Зарипов, забросивший 292 шайбы. Пятёрку лучших снайперов в истории лиги замыкает нападающий «Локомотива» Александр Радулов.

Лучшим снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги является нападающий Сергей Мозякин, забросивший 419 шайб в матчах лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету 37-летнего Шипачёва 14 (5+9) очков в 26 матчах.

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