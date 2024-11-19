Вадим Шипачёв вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв в матче с «Авангардом» забросил шайбу и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ. Теперь на счету нападающего 294 шайбы в Континентальной хоккейной лиге.
Шипачёв обошёл Найджела Доуса, на счету которого 293 гола в КХЛ. Четвёртое место занимает Данис Зарипов, забросивший 292 шайбы. Пятёрку лучших снайперов в истории лиги замыкает нападающий «Локомотива» Александр Радулов.
Лучшим снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги является нападающий Сергей Мозякин, забросивший 419 шайб в матчах лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне на счету 37-летнего Шипачёва 14 (5+9) очков в 26 матчах.
- 19 ноября 2024
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