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Вадим Шипачёв вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв в матче с «Авангардом» забросил шайбу и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории КХЛ. Теперь на счету нападающего 294 шайбы в Континентальной хоккейной лиге.

Шипачёв обошёл Найджела Доуса, на счету которого 293 гола в КХЛ. Четвёртое место занимает Данис Зарипов, забросивший 292 шайбы. Пятёрку лучших снайперов в истории лиги замыкает нападающий «Локомотива» Александр Радулов.

Лучшим снайпером в истории Континентальной хоккейной лиги является нападающий Сергей Мозякин, забросивший 419 шайб в матчах лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету 37-летнего Шипачёва 14 (5+9) очков в 26 матчах.