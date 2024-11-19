Голкипер СКА Павел Мойсевич рассказал о преимуществах габаритных вратарей

Вратарь СКА Павел Мойсевич перечислил преимущества габаритных вратарей и рассказал, почему решил стать голкипером. 20-летний белорусский вратарь рассказал, что пришёл в хоккейную секцию в 11 лет, что очень поздно по стандартным меркам хоккеиста.

— Сейчас вратари сильно прибавили в размерах. Ваш рост — 201 сантиметров. Объясните, в чем преимущество высоких голкиперов?

— Закрывают большую площадь ворот. Если правильно пользоваться габаритами, можно хорошо играть. Сейчас такие вратари ценятся, вы правы.

— В советском хоккее рост стражей ворот равнялся 175, 170 сантиметрам. Самый высокий был Третьяк.

— У маленьких вратарей свои преимущества. Они быстрые, у них лучше руки, ноги ходят, лучше реакция. Вот у нас в СКА Артемий Плешков. Быстрый, подвижный, в отличие о меня. Я играю, можно сказать, за счет своих габаритов.

— Вы пошли в хоккей, зная, что рост поможет?

— Нет, просто нравились вратари, как они выглядят. Мой папа примерно моего роста, брат еще выше меня, я понимал, что тоже буду большим. В хоккей пришел в 11 лет, в 12 встал в ворота. Это поздновато, — цитирует Мойсевича «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Мойсевича одна победа в трёх матчах с процентом отражённых бросков 90,8%. Всего в КХЛ на счету белорусского вратаря 17 матчей с процентом отражённых шайб 93,3%.