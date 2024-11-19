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Четыре очка Вадима Шипачёва помогли минскому «Динамо» обыграть «Авангард» в Омске

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и минским «Динамо». Победу одержали минчане со счётом 5:2.

Главным героем матча стал нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв. На счету опытнейшего форварда гол и три результативные передачи. Заброшенная шайба позволила Шипачёву выйти на чистое второе место в списке снайперов КХЛ. Ещё по голу в составе минчан забили Крис Тирни, Роман Горбунов, дубль на счету Вадима Мороза. За «Авангард» шайбы забросили Игорь Мартынов и Алекс Грант.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» по-прежнему с 9 сентября не может одержать две победы подряд.