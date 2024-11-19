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Четыре очка Вадима Шипачёва помогли минскому «Динамо» обыграть «Авангард» в Омске

Четыре очка Вадима Шипачёва помогли минскому «Динамо» обыграть «Авангард» в Омске
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и минским «Динамо». Победу одержали минчане со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Мартынов (Яремчук, Рейнгардт) – 03:19 (5x5)     1:1 Шипачёв (Брук, Пышкайло) – 21:26 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Волков) – 30:19 (5x5)     1:3 Тирни (Брук, Дюбе) – 35:22 (5x5)     2:3 Грант (Рейнгардт, Гуляев) – 36:38 (5x5)     2:4 Мороз (Шипачёв, Горбунов) – 46:30 (5x5)     2:5 Горбунов (Шипачёв) – 57:47 (en)    

Главным героем матча стал нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв. На счету опытнейшего форварда гол и три результативные передачи. Заброшенная шайба позволила Шипачёву выйти на чистое второе место в списке снайперов КХЛ. Ещё по голу в составе минчан забили Крис Тирни, Роман Горбунов, дубль на счету Вадима Мороза. За «Авангард» шайбы забросили Игорь Мартынов и Алекс Грант.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» по-прежнему с 9 сентября не может одержать две победы подряд.

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