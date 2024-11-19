«Это была полная ерунда». Деанджело рассказал о скандале с Георгиевым в «Рейнджерс»

Защитник СКА Тони Деанджело рассказал о конфликте с вратарём Александром Георгиевым во время их совместного выступления за «Рейнджерс».

— Тони, насколько инцидент с Георгиевым повлиял на твой уход из «Рейнджерс»?

— Никак не повлиял. Все знают, что иногда в команде бывают стычки, и это никогда не выходит за пределы раздевалки. Тем более — когда болельщиков нет на трибунах. Это была полная ерунда вообще, просто всё к этому [моему уходу] шло. Я же активно поддерживал Трампа. Надо прояснить, что я в своём роде согласен с Джоном Дэвидсоном и «Рейнджерс». Это же Нью-Йорк, город либералов, и я привлекал внимание. Люди могли начать отказываться от абонементов, это бизнес. Так что они поступили правильно в этом плане. Но я не согласен в том смысле, что если бы было наоборот — если бы я активно поддерживал Байдена? Сказали бы мне что-то тогда? Ответ мы все знаем.

Это, плюс в начале сезона у меня была небольшая стычка с Куинном. Я не попал в состав на первый матч сезона. Не буду называть имена, но один человек, от которого я такого не ожидал, настучал на меня Куинну и клубу. Сказал, что я что-то там произнёс, что не должно было до него доходить. Мы повздорили на этот счёт, в итоге я пропустил матч. Всё именно тогда началось, после этого любой инцидент мог бы послужить катализатором моего ухода, удаление за неспортивное поведение, например. То есть всё к этому шло. Но я до сих пор не понимаю, как они себя повели в этой ситуации. Меня же легко можно было обменять, а они сделали из меня игрока, которого стало невозможно обменять, когда выставили на драфт отказов и раскрыли всю эту информацию. Не совсем понимаю, что это было. Надо было всего лишь позвонить моему агенту и сказать, что меня надо обменять, и всё. Я беру на себя вину за то, что привело к моему уходу, но не несу ответственности за то, как именно всё закончилось. Меня легко можно было обменять, но они всё испохабили», — сказал Деанджело в подкасте Snipes & Stripes.