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Деанджело: Кузнецов — самый жизнерадостный парень на свете, всегда смеётся

Деанджело: Кузнецов — самый жизнерадостный парень на свете, всегда смеётся
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Защитник СКА Тони Деанджело заявил, что нападающий Евгений Кузнецов является самым жизнерадостным в раздевалке и никогда не негативит.

— Кузя с тобой в команде?
— Да, Кузя — отличный парень. Здорово, что мы в одной команде, он всё знает — город, рестораны и так далее. Это большой плюс.

— Он до сих пор бьёт эти чумовые медленные буллиты?
— Недавно как раз исполнил такой, но не попал.

— А птичку делает?
— Птичку делает, болельщикам она нравится.

— Его же тоже, можно сказать, изгнали из НХЛ. Иронично, что вы в одной команде. Вы об этом когда-нибудь говорили?
— Нет, Кузя — самый жизнерадостный и позитивный парень на свете. Кажется, я вообще ни одного негативного слова от него не слышал ни в «Каролине», ни здесь. Он всегда улыбается, смеётся. Просто весёлый парень, и его настрой заражает всех вокруг, — сказал Деанджело в подкасте Snipes & Stripes.

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