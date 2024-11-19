«Только не сейчас». Бывший защитник НХЛ эмоционально отреагировал на травму Овечкина

Бывший защитник клубов НХЛ Райан Уитни заявил, что с нетерпением ждёт новостей о травме капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Российский форвард получил травму в матче с «Ютой» (6:2) и не смог завершить встречу.

«Мне нужны новости по травме Ови прямо сейчас. Он пропустил лишь 35 матчей из-за травм за 19 лет в НХЛ, выкладываясь на полную катушку на протяжении карьеры как никто другой. Мы не можем допустить, чтобы он травмировался. Только не сейчас», — написал Уитни в своём аккаунте в соцсети.

Напомним, Овечкин после игры с «Ютой» (6:2) сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.