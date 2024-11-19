«Я этого не понимаю». Деанджело – о том, почему не получил ни одного предложения в НХЛ

Защитник СКА Тони Деанджело заявил, что не может объяснить, почему не получил ни одного предложения от клубов НХЛ.

— Почему «Коламбус», «Сан-Хосе» или другие клубы из подвала таблицы не предложили тебе минимальный контракт на год?

— Я этого не понимаю. Мой агент тоже не понимал, мы были в полнейших непонятках. Поэтому я так поздно сюда приехал. Хотя я понимал, к чему всё идёт, но всё равно думал, что кто-то предложит мне контракт. Думал, может, «Айлендерс», у них в том году было много травм и в этом тоже. Им бы это ничего не стоило, к тому же я был готов играть в АХЛ. Легко играл бы в фарме, пытался пробиться в основу. Мы же не просили никаких гарантий, только возможность приехать в лагерь. Но никто даже на просмотр приехать не предложил, — сказал Деанджело в подкасте Snipes & Stripes.