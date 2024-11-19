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«Мы порой выглядели просто жалко». Канадский защитник «Авангарда» — о 2:5 с «Динамо» Мн

«Мы порой выглядели просто жалко». Канадский защитник «Авангарда» — о 2:5 с «Динамо» Мн
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Защитник «Авангарда» Алекс Грант поделился эмоциями от домашнего поражения в матче с минским «Динамо» со счётом 2:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Мартынов (Яремчук, Рейнгардт) – 03:19 (5x5)     1:1 Шипачёв (Брук, Пышкайло) – 21:26 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Волков) – 30:19 (5x5)     1:3 Тирни (Брук, Дюбе) – 35:22 (5x5)     2:3 Грант (Рейнгардт, Гуляев) – 36:38 (5x5)     2:4 Мороз (Шипачёв, Горбунов) – 46:30 (5x5)     2:5 Горбунов (Шипачёв) – 57:47 (en)    

«Мы порой выглядели просто жалко сегодня. Противник доминировал, не давал нам никаких шансов, мы допускали одну ошибку за другой, причём ошибки были простые. К нашему коллективу нет никаких претензий, у нас классная команда, просто почему-то мы сегодня оказались не готовы. Соперник вышел заряженным, а мы не нашли чем ответить. К тренерскому штабу тоже нет никаких претензий, нас подготовили к матчу, и «Динамо» делало именно то, о чём нас предупреждали. Видимо, психологический момент сыграл роль, мы были не так голодны до победы», — передаёт слова Гранта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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