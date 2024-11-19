«Мы порой выглядели просто жалко». Канадский защитник «Авангарда» — о 2:5 с «Динамо» Мн

Защитник «Авангарда» Алекс Грант поделился эмоциями от домашнего поражения в матче с минским «Динамо» со счётом 2:5.

«Мы порой выглядели просто жалко сегодня. Противник доминировал, не давал нам никаких шансов, мы допускали одну ошибку за другой, причём ошибки были простые. К нашему коллективу нет никаких претензий, у нас классная команда, просто почему-то мы сегодня оказались не готовы. Соперник вышел заряженным, а мы не нашли чем ответить. К тренерскому штабу тоже нет никаких претензий, нас подготовили к матчу, и «Динамо» делало именно то, о чём нас предупреждали. Видимо, психологический момент сыграл роль, мы были не так голодны до победы», — передаёт слова Гранта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.