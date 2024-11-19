«Без нервотрёпки довели до победы». Квартальнов — об успехе минского «Динамо» в Омске

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов остался доволен действиями подопечных в победном матче с омским «Авангардом» (5:2).
«Думаю, мы провели хорошую, целостную встречу. Очень здорово играли во втором периоде, много времени провели в зоне соперника. Забили три гола, чуть недотерпели, правда, в конце. Но в целом без нервотрёпки довели матч до победы. Согласен, что первый гол «Авангарда» разозлил нас. Чуть неправильно сыграли, но команда просто здорово отреагировала. И я вам скажу, что на второй пропущенный, который от клюшки Стаса залетел, тоже реакция была хорошей. А то ведь, знаете, могло перевернуться всё. Я доволен тем, как мы реагировали на пропущенные голы», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 ноября 2024
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