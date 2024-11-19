Дмитрий Квартальнов отреагировал на четыре очка Вадима Шипачёва в матче с «Авангардом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отреагировал на четыре очка нападающего Вадима Шипачёва в матче с «Авангардом» (5:2). Опытный форвард забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи. Благодаря этому голу Шипачёв вышел на чистое второе место в списке снайперов в истории КХЛ.

«Что комментировать Вадима Шипачёва? Он — молодец, в позапрошлой встрече тоже сыграл отлично. Но сегодня вся команда выступала здорово, Вадим на лавке выполнял свои функции и показал в матче с хорошим соперником свои лидерские качества. Это очень важно. Его тройка сегодня заиграла, всё-таки в прошлом матче мы не смогли вытащить из ребят», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.