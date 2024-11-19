Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Квартальнов отреагировал на четыре очка Вадима Шипачёва в матче с «Авангардом»

Дмитрий Квартальнов отреагировал на четыре очка Вадима Шипачёва в матче с «Авангардом»
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отреагировал на четыре очка нападающего Вадима Шипачёва в матче с «Авангардом» (5:2). Опытный форвард забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи. Благодаря этому голу Шипачёв вышел на чистое второе место в списке снайперов в истории КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Мартынов (Яремчук, Рейнгардт) – 03:19 (5x5)     1:1 Шипачёв (Брук, Пышкайло) – 21:26 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Волков) – 30:19 (5x5)     1:3 Тирни (Брук, Дюбе) – 35:22 (5x5)     2:3 Грант (Рейнгардт, Гуляев) – 36:38 (5x5)     2:4 Мороз (Шипачёв, Горбунов) – 46:30 (5x5)     2:5 Горбунов (Шипачёв) – 57:47 (en)    

«Что комментировать Вадима Шипачёва? Он — молодец, в позапрошлой встрече тоже сыграл отлично. Но сегодня вся команда выступала здорово, Вадим на лавке выполнял свои функции и показал в матче с хорошим соперником свои лидерские качества. Это очень важно. Его тройка сегодня заиграла, всё-таки в прошлом матче мы не смогли вытащить из ребят», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
Четыре очка Вадима Шипачёва помогли минскому «Динамо» обыграть «Авангард» в Омске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android