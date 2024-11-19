Дмитрий Квартальнов отреагировал на четыре очка Вадима Шипачёва в матче с «Авангардом»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов отреагировал на четыре очка нападающего Вадима Шипачёва в матче с «Авангардом» (5:2). Опытный форвард забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи. Благодаря этому голу Шипачёв вышел на чистое второе место в списке снайперов в истории КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Мартынов (Яремчук, Рейнгардт) – 03:19 (5x5) 1:1 Шипачёв (Брук, Пышкайло) – 21:26 (5x5) 1:2 Мороз (Шипачёв, Волков) – 30:19 (5x5) 1:3 Тирни (Брук, Дюбе) – 35:22 (5x5) 2:3 Грант (Рейнгардт, Гуляев) – 36:38 (5x5) 2:4 Мороз (Шипачёв, Горбунов) – 46:30 (5x5) 2:5 Горбунов (Шипачёв) – 57:47 (en)
«Что комментировать Вадима Шипачёва? Он — молодец, в позапрошлой встрече тоже сыграл отлично. Но сегодня вся команда выступала здорово, Вадим на лавке выполнял свои функции и показал в матче с хорошим соперником свои лидерские качества. Это очень важно. Его тройка сегодня заиграла, всё-таки в прошлом матче мы не смогли вытащить из ребят», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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